Будзе преславени Кирбай и 60-рочнїца парохиї

ИНДЇЯ – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици на нєдзелю, 31. авґуста будзе преславене храмове швето Кирбай, а источашнє ше означи и 60 роки як основана тота парохия, у хторей длужносц пароха тераз окончує о. Михайло Шанта.

Кирбай будзе преславени зоз архиєрейску Службу Божу хтору будзе предводзиц наш владика кир Георгий зоз священїками з наших парохийох, а Служба почнє на 11 годзин.

Потим будзе пригодна бешеда пошвецена историї тей парохиї хтору порихтали парохиянє на основи своїх, лєбо здогадованя їх родичох, и вец закуска и друженє шицких присутних.