Преславени Кирбай у Миклошевцох

МИКЛОШЕВЦИ (ГОРВАТСКА) – На Швето Рождество Пресвятей Богородици пондзелок, 8. септембра у Служби Божей преславени Кирбай.

Службу предводзел миклошевски парох о. Роман Ступяк, а госцуюци паноцове були о. Михайло Режак зоз Шиду и Владимир Еделински Миколка зоз Беркасова, о. Олеґ Закалюк зоз Вуковар, о. Владимир Седлак зоз Петровцох, о. Никола Ступяк зоз Липовлянох и млади о. Владимир Заставни капелан у Деветини и Прнявору. Вирних споведал вуковарски парох о. Олеґ Закалюк.

Служба Божа була шпивана на церковнославянским язику, а провадзела ю шпивацка ґрупа КУД Яким Ґовля Миклошевци и члени церковног одбору Миклошвци. Апостол одшпивал Иван Лїкар, а Евангелию читал о. Владимир Еделински Миколка. Казань по горватски отримал капелан зоз Босни о. Владимир Заставни.

На служби були присутни родзина и приятелє зоз Горватскей и Сербиї.