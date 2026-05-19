Кирбай преславели вирни у Беоґрадзе

БЕОҐРАД – Грекокатолїцка церква у Беоґрадзе пошвецена св. Кирилови и Методийови, а всоботу, 16. мая преславене храмове швето – Кирбай.

Гоч ше Кирбай у беоґрадскей парохиї преславює 24. мая, на швето святих Кирила и Методия, його означованє, пре обєктивни причини, того року преложене, та є означени прешлей соботи у Конкатедралней церкви Христа Краля.

На кирбайску Службу Божу пришло красне число вирних зоз тей парохиї алє и госцох. Службу предводзел о. Иґор Вовк, парох у Сримскей Митровици и Беоґрадзе, а сослужовал о. Иван Полета, катедрални парох у Беоґрадзе.

У своєй казанї о. Иван визначел значну улогу тих двох святительох у Евангелизациї и прекладаню Божого слова алє и як ше мож християнски приблїжиц ґу людзом на єдноставни и розумлїви способ. Тиж додал же нас вони уча же мож буц розлични, а зачувац свой идентитет праве през медзисобне почитованє.

На концу Служби було мированє. Домашнї пририхтали и богати аґапе на котрим ше присутни дружели и шпивали. Кирбай ше у беоґрадскей парохиї отримує од 2004. року.