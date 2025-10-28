Кирбай преславени и у Суботици

СУБОТИЦА – На швето Христа Цара по Григориянским календаре, парохиялна заєднїца у Суботици, внєдзелу 26. октобра преславела свой Кирбай.

Кирбайску Службу Божу у Францисканскей церкви служел о. Данил Задрепко, хтори однєдавна и парох у суботицкей церкви, декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац, франєвацки священїк Иван Микленич зоз Суботици, а першу Службу у тей парохиї служел неоєрей о. Иван Дацишин.

После шпиваня на кирбайскей Служби Божей у Новим Орахове хор Церкви успения Пресвятей Богородици зоз Коцура шпивал цалу Службу Божу и у Суботици, дириґовал руководитель хора Александар Планкош.

На концу Служби Божей, Иван Гарди член Дружтва Руснацох подзековал о. Иванови Дацишинови и франєвацкому священїкови Иванови Микленичови же є грекокатолїком вше на помоци кед ше служи Служби Божо остатнєй нєдзелї у мешацу.