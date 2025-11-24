Вирски животРутенпресТексти

Кирбай преславени з владиком

автор М. Афич
автор М. Афич 55 Опатрене

КУЛА – У грекокатолїцкей парохиї священомученїка Йосафата  вчера, 23. новембра преславене храмове швето Кирбай, котри пошвецени мученїкови за єдносц Церкви архиепискови Йосафатови Кунцевичови. 

О тим як Бог од малючка у його шерцу розпалєл любов ґу тей єдносци по прикладу молитви самого Исуса, наказовал по українски и руски наш епарх кир Георгий Джуджар котри предводзел кирбайску архиєрейску Литурґию.

Пред початком Служби Божей владику зоз пригоднима словами и букетом квеца привитали три школярки котри ходза на виронауку.

Вєдно з владиком служели єромонахи, госци зоз Словацкей, протоиґумен Владимир Седлачек ЧСВВ, и єромонах Антоний Турчаник ЧСВВ котри були и дакедишнї парохове у тей кулскей парохиї. Служели и нашо священїки з околних парохийох, з Керестура, Коцура, Вербасу и Шиду.

Шпиванє водзели шестри Служебнїци и їх провинциялна настоятелька, вєдно з красним числом вирних медзи хторима були и предсидатель Националного совиту Українцох и амбасадор України у Републики Сербиї.

На концу Служби шицких привитал домашнї парох єромонах Дамян Кича ЧСВВ, а споведал вирних капелан єромонах Платон Салак ЧСВВ, котри провадза тоту парохию при котрей ше находзи и хлопски василиянски манастир.

На концу Литурґиї владика мировал шицких вирних котри мали нагоду и поциловац мощи священомученїка Йосафата.

Потим бул кирбайски обход коло церкви зоз читаньом штирох евангелийох и пошвецаньом церкви, а шицко закончене з владиковим благословом присутних и многолїтствийом.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Почала велька новорочна акция – знїженє до 30%...

На Спенсу отримани Рочни концерт РКЦ (фото)

Нєшка будзе промоция кнїжкох у виданю Рускей матки

Бешедоване о вецей нових кнїжкох

На „Маковицкeй струни” участвовала Дзивоцка шпивацка ґрупа зоз...