Кирбай преславени з владиком

КУЛА – У грекокатолїцкей парохиї священомученїка Йосафата вчера, 23. новембра преславене храмове швето Кирбай, котри пошвецени мученїкови за єдносц Церкви архиепискови Йосафатови Кунцевичови.

О тим як Бог од малючка у його шерцу розпалєл любов ґу тей єдносци по прикладу молитви самого Исуса, наказовал по українски и руски наш епарх кир Георгий Джуджар котри предводзел кирбайску архиєрейску Литурґию.

Пред початком Служби Божей владику зоз пригоднима словами и букетом квеца привитали три школярки котри ходза на виронауку.

Вєдно з владиком служели єромонахи, госци зоз Словацкей, протоиґумен Владимир Седлачек ЧСВВ, и єромонах Антоний Турчаник ЧСВВ котри були и дакедишнї парохове у тей кулскей парохиї. Служели и нашо священїки з околних парохийох, з Керестура, Коцура, Вербасу и Шиду.

Шпиванє водзели шестри Служебнїци и їх провинциялна настоятелька, вєдно з красним числом вирних медзи хторима були и предсидатель Националного совиту Українцох и амбасадор України у Републики Сербиї.

На концу Служби шицких привитал домашнї парох єромонах Дамян Кича ЧСВВ, а споведал вирних капелан єромонах Платон Салак ЧСВВ, котри провадза тоту парохию при котрей ше находзи и хлопски василиянски манастир.

На концу Литурґиї владика мировал шицких вирних котри мали нагоду и поциловац мощи священомученїка Йосафата.

Потим бул кирбайски обход коло церкви зоз читаньом штирох евангелийох и пошвецаньом церкви, а шицко закончене з владиковим благословом присутних и многолїтствийом.