Кирбай шветочно преславени зоз владиком

БАЧИНЦИ – На швето святого апостола и eвангелисти Луки вчера, 31. октобра преславене храмове швето Кирбай, хторе ше преславя уж 174 роки.

Архиєрейску Службу Божу предводзел преосвящени владика кир Георгий Джуджар, а сослужовали дзешецме священїки зоз нашого и крижевского владичества як и римокатолїцки паноцове.

У казанї преосвящени владика кир Георгий наглашел же святи Лука бул єден зоз 70 апостолох, на духовней драги провадзел апостола Павла, бул лїкар, писал икони, написал Евангелию и ширел Слово Боже.

На Служби Божей було вирних и зоз других парохийох, а домашнї парох о. Дарко Рац предводзел шпиванє на богослуженю, а провадзели го вирни, и подзековал владикови же пришол возвелїчац Кирбай як и шицким паноцом, часним шестром, панїматком, госцом и домашнїм.

Апостол читала Антония Рац, а Евангелию парох коцурски о. Владислав Рац. Пред богослуженьом споведал о. Иґор Вовк зоз Сримскей Митровици, а бул присутни и православни парох о. Бранислав Лукич з Бачинцох.

После Служби Божей отримани традицийни обход коло церкви зоз читаньом Евангелийох, на концу одшпиване Многолїствиє.