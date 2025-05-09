Нєшка Кирбай у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Катедрална церква св. о. Миколая нєшка преславює свойо храмове швето – Кирбай. З тим дньом ше означує дзень преношеня мощох св. Миколая з Мири у Малей Азиї до Барию у Италиї, котри пренєшени 9. мая 1087. року.

Кирбайска ранша Служба Божа будзе на 8 годзин, а после пошвецанє нових желєних ризох котри дарує фамелия покойного Дюру Надя.

На 10 годзин будзе Архиєрейска Служба Божа хтору будзе предводзиц владика Георгий Джуджар, вєдно з домашнїма и зоз священїками з других парохийох.

Вечарша Служба Божа на Кирбай нє будзе, лєм Молебен на 20 годзин.

На соботу ше предлужує Служби Божо у Водици на 19 годзин.