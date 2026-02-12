Кирбай у Лурдескей каплїци шестрох Служебнїцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Грекокатолїцкей церкви св. о. Миколая у Руским Керестуре у старим манастире на Капущаним шоре, стреду, 11. фебруара зоз двома Службами Божима закончена побожносц модлєня Лурдескей дзевятнїци котру вирни модля каждого року од 2. фебруара по 11. фебруар, на дзень указаня Мариї у Лурду у Французкей 1858. року.

Керестурски парохиянє през дзевец днї модлєли пацерки и Молебен у новим манастире на Маковским шоре, после вечаршей Служби Божей.

Стреду, 11. фебруара у двох Службох Божих було вельо вирних, часни шестри, а на 10 годзин Службу служел о. Владимир Еделински Миколка, о. Михайло Режак, о. Мирослав Платон Салаґ ЧСВВ и о. Владимир Медєши. Апостол читал Янко Цап, дзияковал Янко Виславски.