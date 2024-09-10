Кирбай у Миклошевцох

МИКЛОШЕВЦИ (ГОРВАТСКА) – У Грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Миклошевцох у Републики Горватскей, внєдзелю, 8. септембра преславене храмове швето Кирбай.

Шветочну службу Божу служел ґенерални викар Крижевского владичества о. Владимир Симунович, а сослужовали паноцове зоз Сербиї и Горватскей о. Владислав Рац з Коцура, о. Владимир Еделински Миколка зоз Беркасова, о. Никола Ступая зоз Липовлянох, о. Владимир Маґоч паноцец у мире з Вуковару хтори и споведал, о. Владимир Седлак зоз Петровцох, о. Олеґ Закалюк з Вуковару и домашнї парох о. Роман Ступяк.

Апостол читала Николина Бучко, а Евангелию о. Владимир Седлак. Наказовал о. Владимир Симунович и у своєй казанї огляднул ше на потребу буц єдни другим на помоци, будовац фамелиї з численшима дзецми и пременїц узвичаєну филозофию яка нєшка чкодзи наталитету, а то же дзеци трошок. Вон поручел же най прилапиме же дзецко богатство як цо то прилапели Йоаким и Ана кед им Господ Бог у їх позних рокох подаровал дзивче Марию и будзме подзековни на каждим новим животу.

Службу Божу зоз шпиваньом провадзели жени хтори з векшей часци члени културного дружтва, односно женскей шпивацкей ґрупи КУД „Яким Ґовля”, а одкеди Миклошевски дзияк умар, вони помагаю парохови шпивац на службох. Благослов вирним подзелєл о. Владимир Симунович и на концу шицки зашпивали Многая лїта.