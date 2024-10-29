Преславени Кирбай у Новим Орахове

НОВЕ ОРАХОВО – Внєдзелю, 27. октобра на швето Христа Царя зоз Службу Божу хтору служел о. Владислав Рац преславени Кирбай. Парох коцурски о. Владислав Рац, анї єдного року на Кирбай, а анї єдней першей нєдзелї у мешацу уж вецей як 30 роки нє охабел своїх Новоораховчанох без Служби Божей.

У шпиваню на одпустовим богослуженю помагали Оксана и Анто Недичово зоз Коцура, а вирних було досц мало за розлику од вашарскей часци, дзе могло стретнуц вельо Ораховчанох и їх госцох, красна хвиля допринєсла тому же велї Новоораховчанє вишли зоз госцами обисц вашарску часц Кирбая. Шатри и народу було вельо, алє ше мало куповало, но дзеци найбаржей уживали у рижних бавискох.

Грекокатолїки у Новим Орахове вше Кирбай славели на швето св. Архангела Михаїла, а кед 1985. року напревена римокатолїцка церква, дзе нашо вирни достали каплїчку, порадзели ше з Мадярами римокатолїками же би Кирбай славели єден дзень, кажде зоз свою литурґию остатню нєдзелю у октобру на швето Христа Цара.

Порядна Служба Божа будзе на нєдзелу, 3. новембра на 14 годзин.