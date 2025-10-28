Кирбай у Новим Орахове

НОВЕ ОРАХОВО – Внєдзелю, 26. октобра служена кирбайска Служба Божа, хтору служел парох коцурски и новоораховски о. Владислав Рац. Цалу Службу Божу шпивал хор Церкви успения Пресвятей Богородици зоз Коцура, хторому дириґовал Александар Планкош, цо возвелїчало кирбайске швето у ораховскей церкви.

Кирбайску Службу Божу ше вше служи на 14 годзин, а парох коцурски и новоораховски о. Владислав Рац, анї єдного року нє зохабел своїх Новоорахочанох без одпустовей Служби Божей, а боме, анї без служби хтору служи кажду першу нєдзелю у мешацу уж полни 40 роки.

О. Владислав Рац наявел же ше и церква и єй парохиянє пририхтую за означованє Националного дня Руснацох, а централна академия будзе 17. януара 2026. року праве у Новим Орахове, та и святочна Служба Божа пред академию.

Порядна Служба Божа будзе на нєдзелу, 2. новембра на 14 годзин.