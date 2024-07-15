У новосадскей парохиї преславени Кирбай

НОВИ САД – Новосадянє преславели Кирбай, швето святих верховних апостолох Петра и Павла, пияток, 12. юлия зоз Архиєрейску Службу Божу и своїм владиком, епархом кир Георгийом Джуджаром, велїма паноцами, монахинями и госцами.

У конкатедралней Церкви святих апостолох Петра и Павла у Новим Садзе, кирбайску Архиєрейску Службу Божу предводзел владика кир Георгий Джуджар и у своєй казанї гварел же ше швето верховних апостолох Петра и Павла слави вєдно, прето же обидвоме умарли зоз мученїцку шмерцу. Церква їх мена од початку слави вєдно як своїх засновнїкох же би ше наглашело єдносц їх научованя. Наволуєме их верховни апостоли прето же ше вони трудзели вецей як други. Баржей ше трудзели як други на ушореню, на установеню Церкви Божей, на наказованю Евангелиї, прето су овинчани зоз найвекшу славу. А їх слава походзи зоз покорносци потолковал владика Джуджар. Вон шицким повинчовал швето и поручел же ше и найвекши гришнїк може обрациц и же зоз найвекшого прешлїдовача може постац наказователь Божого слова, же и тот хтори ше одрекнул Господа може ше покаяц, може робиц добри дїла и може постац ученїк Исусов.

З владиком кир Георгийом служели о. Михаил Холошняй, о. Дарко Рац, о. Данил Задрепко, о. Платон Салак, ЧСВВ, и римокатолїцки священїк Атила Желер.

На богослуженю були и бискуп Словацкей евангелскей церкви Ярослав Яворник, представнїк Управи за сотруднїцтво зоз Церквами и вирскима заєднїцами у Беоґрадзе Ґаврило Ґрбан, спред Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Мирослав Илич, директор Заводу за защиту памятнїкох култури Городу Нового Саду Синиша Йокич и Анита Ґовля, хтора помага у проєктох. Службу зоз шпиваньом украшел и Хор „Гармония” зоз хторим дириґовала Сузана Ґрос Маркович, солистка була Бранка Оклєша, а на богослуженю дзияковал Йовґен Надь.

На концу, домашнї парох новосадски о. Юлиян Рац шицких привитал и подзековал на заєднїцтве у преслави Кирбая. После Служби Божей було мированє.