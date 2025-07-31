У Новим Вербаше святочно преславени Кирбай

ВЕРБАС – У присустве числених парохиянох и госцох у Грекокатолїцкей церкви святого Владимира у Новим Вербаше внєдзелю, 27. юлия, святочно преславене храмове швето Кирбай.

Архиєрейску Службу Божу служел преосвящени владика кир Георгий Джуджар, а сослужели числени священїки зоз наших парохийох, як и зоз иножемства. Евангелию читал Иван Дацешен.

Владика кир Георгий Джуджар у казанї гварел же славиме Велького княза Владимира и висловюєме му подзекованє же приял Боже поволанє, же приял християнство и же Бог прейґ нього благословел його цали народ и будуци поколєня, та и нас.

Парохиян зоз Нового Вербасу, диякон Иван Дацешен, на служби пошвецени за паноца, неоєрея и вон на концу служби поблагословел шицких присутних, священїкох, госцох и парохиянох.

Привитуюци шицких на Служби Божей домашнї, парох у Новим Вербаше, отец Данил Задрепко привитал владику кир Георгия Джуджара, священїкох, часни шестри, панїматки, як и представнїка Министерства правди, управи за сотруднїцтво з церквами и вирскима заєднїцами Ґаврила Ґрбана.

На служби шпивали дзиячки з Коцура: Ирина Мади и Татяна Мученски.

По законченю кирбайскей Служби Божей у парохийней сали бул и аґапе за госцох котри пришли з домашнїма возвелїчац швето Владимира Велького.