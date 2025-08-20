Спатриц значенє преображеня

ШИД – На швето Преображенє Господнє, вчера 19. авґуста, церква и вирни означели храмове швето Кирбай.

Шветочну кирбайску Службу Божу предводзел о. Владислав Рац, парох зоз Коцура у сослуженю зоз о. Юлияном Рацом, парохом з Бачинцох, о. Владимиром Еделинскийом Миколком, парохом з Беркасова, о. Владимиром Седлаком, парохом з Петровцох и о. Никицом Бошняковичом, римокатолїцким жупнїком у Шидзе.

На Служби Божей апостол читал Владимир Торма, а Евангелию о. Владислав Рац хтори и наказовал. У казанї, медзи иншим, о. Владислав Рац здогаднул на историйну подїю на гори Тавор кед ше у присустве апостолох Петра, Йоана и Якова и пророкох Мойсея и Илиї Господ преображел, кед му шмати и твар заблїсли зоз шветлосцу. Вон ище визначел же треба припознац свойо гришки же би нам Господ пребачел, а ми ше преображели, и ишли по Христовей драги тримаюци ше Божих заповидох.

Домашнї парох о. Михайло Режак подзековал шицким паноцом же пришли возвелїчац Кирбай, тиж панїматком як и вирним домашнїм и госцом.

По традициї на концу Служби Божей бул обряд пошвецаня овоци хтору потим на виходзе зоз церкви вирни коштовали, а богослуженє закончене зоз Многолїствийом.

Того року такволана вашарска часц Кирбаю по першираз у историї отримованя Кирбаю, а парохия Преображеня Господнього установена 1803. року, нє отримана опрез церковней порти и ширшим окруженю, алє преруцена прейґ потока на пажицу на окраїску города.