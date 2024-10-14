Кирбай у Старим Вербаше (фото)

ВЕРБАС: У Церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше внєдзелю. 13. октобра преславени Кирбай.

Службу Божу служел єромонах Дамян Кича, ЧСВВ з Кули, а сослужели парох коцурски о. Владислав Рац, домашнї парох старовербаски о. Алексий Гудак, и капелан керестурски о. Ярослав Варґа.

У своєй казанї о. Кича, ЧСВВ наглашел значносц каждодньовей молитви, окреме Ружанцу.

По Служби Божей бул обход коло церкви, а потим и аґапе у парохийней сали.

Красна хвиля оможлївела госцом и домашнїм же би тото церковне швето преславели и у Улїци Сивч Йовґена дзе и того року отримана вашарска часц Кирбаю.