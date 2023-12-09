Кнїжка др Томаша Квоки представена и численей керестурскей публики

РУСКИ КЕРЕСТУР – После промоциї моноґрафиї „Войводина и єй Русини – о язику, култури и историї войводянских Русинох“ (Wojwodina i jej Rusini: O języku, kulturze i historii Rusinów wojwodińskich) слависти др Томаша Квоки у Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе, промоция отримана и пред рускокерестурску публику, вчера у Хорскей сали Дому култури.

Кнїжка хтора обявена по польски, представя препатрунок историї и култури руского народу, ґенезу язика, алє и политичне и административне положенє Руснацох на тих просторох.

О кнїжки, у уводним слове, бешедовал др Александер Мудри, доцент на Оддзелєню за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе, хтори присутних упознал зоз животом и дїялносцу автора др Томаша Квоки, як зоз фаховей, так и зоз особней перспективи. Потим, мр Милош Валиґурски, странски лектор за польски язик на Филозофским факултету у Новим Садзе, автора представел зоз особного, приятельского боку, а публики ше представел и сам автор др Томаш Квока, хтори перше бешедовал о спомнутей кнїжки, а потим ше до интересантней и динамичней дискусиї мала нагоду уключиц и публика.

Модератор вечара бул мср Сашо Сабадош, директор Заводу за културу ВР, хтори тиж дал и даскельо власни упечатки и змаркованя на моноґрафию.

Представянє моноґрафиї отримане у орґанизациї Заводу за културу войводянских Руснацох, Дому култури Руски Керестур, Польского институту зоз Беоґраду, як и матичней хижи др Томаша Квоки, односно, Институту за славянску филолоґию Яґелонского универзитету у Кракове.