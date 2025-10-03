Кнїжка Ивана Медєша на Сайме кнїжкох у Будапешту

БУДАПЕШТ (МАДЯРСКА) – На 30. Медзинародним сайме кнїжкох, виложена и кнїжка Ивана Медєша „Єдзенє”, тераз преложена на мадярски язик.

Преклади словацких кнїжкох зоз словацкого на мадярски язик, добитнїкох награди Анасофт литера, а медзи нїма и кнїжка Ивана Медєша, презентую ше на 30. Медзинародним сайме кнїжкох у Будапешту, хтори ше отримує од 2. по 5. октобер.

Кнїжка „Jedenie” (Єдзенє) автора Ивана Медєша Шукса преложена на словацки язик, 2019. року достала визначну литературну награду Анасофт литера, у катеґориї иножемних авторох чийо дїло преложене на словацки язик. Кнїжку на словацки язик преложел Марош Воловар, а обявело ю восточнословацке Виходнярске здруженє „Валал” з Петриковцох 2018. року.