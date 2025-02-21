Кнїжка нєпревозидзена

Тот язични скарб и у нєшкайшим диґиталним швеце и попри других интересованьох, ище вше блїзки єдней часци школярох, а тиж и векшини просвитних роботнїкох.

Библиотека Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” з Руского Керестура у своїм фонду нєшка ма 20.577 кнїжки – од того 13.800 на сербским, 7.000 на руским язику, а остаток на словацким, українским, анґлийским, русийским, италиянским и шпанским язику.

Тот язични скарб и у нєшкайшим диґиталним швеце и попри других интересованьох, ище вше блїзки єдней часци школярох, а тиж и векшини просвитних роботнїкох, дознаваме од занятих у библиотеки Невенки Пєщич и Татяни Медєши.

– Можем повесц же трецина школярох у каждим оддзелєню озбильни читателє, гевти други ше тримаю лєм лектири, а барз вельо читаю и нашо колеґове, просвитни роботнїки, и то озбильни кнїжки, и по два, три беру кед, наприклад, даяке швето, попри приручнїкох и литератури цо им служи за пририхтованє настави – толкує Медєшова.

Библиотека постала институция

Врацели зме ше дакус и до прешлосци тей школскей библиотеки, у розгварки зоз першу квалификовану библиотекарку Меланию Николичову, пензионерку од 2006. року.

По єй словох, у школи вше було кнїжки, а теди ше робело лєм у трох старих будинкох, у Замку, у Ґимназиї и у Старей школи, у хторей библиотека була змесцена у єдней учальнї за школярох, а у зборнїци за наставнїкох. Кед збудована нєшкайша найновша школа, уж у проєкту була предвидзена и велька простория за библиотеку и коло нєй ище єдна мала.

– Библиотека преселєна до нового будинку 1975/6. року и теди мнє одредзели на там нове отворене роботне место. Предо мну ше о кнїжкох старала наставнїца Лазорова, або и други наставнїки, попри других обовязкох. Кед я почала робиц, мож повесц же школска библиотека постала права институция. Я мушела прейсц одредзени обуки, учела ше од фаховцох з Кули, зоз Зомбора нам приходзели людзе цо ше старали о шицких општинских библиотекох. Почало ше робиц по библиотекарских предписаньох од заводзеня кнїжкох, правеня сиґнатурох до ушорйованя и складаня. На концу сом у Беоґрадзе у Народней библиотеки покладала и фахови испит зоз шейсц предметох – поздогадовала ше Николичова.

Теди, по єй словох, ше робело озбильно, вистави ше вельо пририхтовало, була библиотекарска секция, дзеци були барз заинтересовани читац, тоти старши любели складац кнїжки, а менши од 1. по 4. класу бежали до библиотеки и читали през цали одпочивок. Змагали ше велї и за читательни значки.

– Теди було дас 10.000 кнїжки, и сербски и руски, догварели зме ше зоз „Руским словом” и брали зме прикладнїки, лектири ше куповало зоз Заводу, фахово кнїжки за наставнїкох, енциклопедиї, сликовнїци и патрело ше обнавяц фонд кнїжкох. Кажди рок ше плановало суму котру школа може дац и на основи того ше и поручовало нови кнїжки, а и набавяло на сайму и помали ше звекшовало и число кнїжкох. Тиж так, було и вельо донациї у кнїжкох – гвари Николичова.

Роботу библиотеки поряднє ше контроловало, приходзела ревизия зоз Зомбора, шицко мушело буц по законє, а библиотека керестурскей школи була вше похвалєна як найлєпша у општини.

Библиотека преселєна до меншого простору

Нєшка школска библиотека преселєна до вельо меншого простору, а пре иншаки потреби у школи. Но, заш лєм, до нєй ище вше дзечнє заходза як зме гварели и велї школяре и наставнїки. По словох наставнїци Медєшовей, ту ше приходзи нє лєм пожичиц кнїжку, алє ше и посовитовац, подзелїц упечатки о тим цо пречитане.

– Лектири ше обовязо глєда, старши школяре и енциклопедиї и за матурски роботи зме им на помоци, радзиме ше, консултуєме, вєдно глєдаме материял… При менших школярох превладала двоязичносц, вони точно знаю цо сцу, та маме вельо цо приду и гваря: „Я би кнїжку по руски”, та ище вше вежню и „Швиняра”, „Сказки”, „Дзиви лебеди”, гоч кнїжки уж досц витрошени. Руски кнїжки найвецей глєдаю перша и друга класа, а гевти вецей сербски, а глєда ше и на кирилки и на латинки – потолковала Медєшова.

По єй словох, тераз у библиотеки нє мож даяки заєднїцки активносци вельо тримац бо дзеци барз завжати, алє индивидуално и у ґрупох приду, та вец побешедую з библиотекарку цо ше им пачи, хтори главни юнак, цо би могли нарисовац, та имитираю того юнака, бо дожили дацо подобне як и вон.

– Я видзим же дзеци хтори начитани маю вецей самодовирия, богатши словнїк, знаня, иншак бешедую, справую ше и иншак су воспитани – гвари Медєшова.

Гоч по словох Медєшовей коло самого читаня подзелєни думаня и при дзецох и при родичох, чи вредзи читац у нєшкайшим чаше. Библиотеку, правда же малу просторно, алє доживюю як институцию.

– Велї школяре гваря же им мама гварела най пречитаю єдну приповедку пред спаньом, гоч подзелєни думаня чи читац кнїжку на паперу, чи у диґиталней форми, ище вше постої култура читаня…, и треба роздумовац як ю цо длужей отримац – гвари Медєшова.

Праве таку ситуацию одношеня кнїжки на паперу и диґиталних змистох указує и факт зоз керестурскей школи. Дакедишню просторию, з планом предвидзену за библиотеку, нєшка завжал найсучаснєйши компютерски кабинет. Ровновага прешла на тот други бок, алє ше и кнїжка и библиотека ище вше нє подали. Треба их и далєй отримовац пре шицки познати здобутки читаня за цалосни розвой чловека.