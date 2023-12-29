Кнїжка о Шиду

НОВИ САД – З друку вишла кнїжка Мирослава М. Цирби „Културна активносц Руснацох у Шиду” (перша кнїжка, период од 1920 до 1945. року), моноґрафия. Кнїжка обявена по сербски. То єдна зоз найкомплетнєйших моноґрафийох о културним живоце Руснацох у Шидзе.

Мирослав М. Цирба народзени 1979. Року у Шидзе. Ту закончел основну школу и ґимназию. Дипломовал на правним факултету у Новим Садзе 2003. року, а правосудни испит положел 2005. року. За судию є вибрани 2009. року. Робел у суду у Сримскей Митровици, а од 2014. року року роби у Основним суду у Шиду.

Рецензент др Желько Файфрич о кнїжки пише: „У кнїжки маме барз вельо податки, а у дзепоєдних часцох роботи автор идзе дакус ширше од самей задатей теми, хтора дефинована як културолоґийна. Мож повесц же ше на таки способ и пишу таки моноґрафиї. Вельо частейше маме случай же ше автор насампредз опера на сухопарне начишльованє податкох без даваня ширшого историйного и социялного рамика у месце и просторе о тим о чим ше пише. Ту нє тот случай, так же читателє у каждей хвильки свидоми часу и места дзе ше тота история одвива. Зоз частим цитираньом ориґиналних текстох з часу у хторим ше подїя одвива, тот упечаток ше додатно змоцнює. Значи, то нє обична история дзе ше начишлюю датуми и подїї, алє ше идзе вельо ширше, з чим ше посцигує тото же тота кнїжка постава значни допринос историї самого Шида.

Автор дал биоґрафиї дзепоєдних важних подобох хтори були важни за култрно-просвитни живот Руснацох у Шиду, цо додатно дава упечаток квалитета и цалосносци. Окрем того, вицагнул и препатрунок активистох у рускей заєднїци, хронолоґиї заувагох итд. Радує нас же у наслове стої же то перша кнїжка и же обрабя период од 1920. року до 1945. То значи же бизме пошвидко требали достац и другу кнїжку у хторей будзе обробени и тот период.

Кнїжку „Културна активносц Руснацох у Шиду” мож купиц при наших колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе на адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон 025/5100-383 або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин) як и прейґ сайту Руского слова.