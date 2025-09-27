Кнїжка „Розгварки вечарами/Conversations In The Evenings” автора Гавриїла Колєсара

НОВИ САД – Тих дньох закончене друкованє двоязичней кнїжки Розгварки вечарами/Conversations In The Evenings, автора Гавриїла Колєсара.

У кнїжки автор Гавриїл Колєсар публиковал власни розгварки зоз двома рускима предняками у Америки, зоз патолоґом др спец. Владимиром Солонаром, и ветеринаром др Дюром Шовшом.

О кнїжки автор гвари же як основа єй наставаня були числени зняти розгварки зоз собешеднїками (од 2011. по 2017. рок), дописованє з нїма прейґ пошти або мейлох (2002. по 2020. рок) и документарна градза хтору вони мали або їх родзини послали. Зоз вецей як 30 годзинох знятих розгваркох достати материял хтори ясно ошвицує їх животи як интелектуалцох, преднякох и родолюбох руского роду у найкрасшим значеню того слова.

Кнїжка Розгварки вечарами/Conversations In The Evening билинґвалне виданє, на анґлийским и на руским язику, а друковала ю Бироґраф друкарня у Земуну.