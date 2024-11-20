Кнїжки повязую Руснацох на обидвох бокох Дунаю

НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох у сотруднїцтве зоз Союзом Руснацох Републики Горватскей нєшка, 20. новембра на 18 годзин орґанизує представянє видавательней дїялносци Руснацох у Републики Горватскей

Буду представени часопис „Думки з Дунаю” и кнїжки зоз тогорочней и прешлорочней продукциї Союзового видавательства.

О кнїжкох ше будзе бешедовац у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе (Улїца Матици сербскей 15).

Зоз Заводу поволую же ше нащивело тоту подїю, хтора значна за повязованє Руснацох на обидвох бокох Дунаю.