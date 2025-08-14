Знїжени кнїжки „Руского слова” на Дньох паприґи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як уж традиция, кнїжки зоз видавательства НВУ „Руске слово” и того року годно купиц на манифестациї Днї керестурскей паприґи, 16. авґуста, а кнїжки тот дзень буду знїжени за 30 одсто.

На штанду „Руского слова” у парку у центру, од 10 годзин до вечарших годзинох годно купиц найновши виданя як цо „Саскачеван мой други дом”, „Воденїчка на стриберним потоку”, „Квитки з мамовей заградки” и други, як и скорейши виданя, а шицко по вигодних ценох.

Векшина скорейших кнїжкох кошта 210 динари, док ше за купени на знїженю 10 кнїжки одразу, дарує предплату тижньових новинох е-Рускe словo (у ПДФ формату) до конца 2025. року. За тих цо купя 20 кнїжки на знїженю, дарує ше друковану предплату тижньових новинох „Руске слово” до конца 2025. року.

Електронски каталоґ кнїжкох мож зняц зоз того ЛИНКУ, а кнїжки „Руского слова” мож наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com/.