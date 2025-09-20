У Дюрдьове не Кирбаю гуманитарна акция и штанд кнїжкох НВУ „Руске слово“

ДЮРДЬОВ – На нєдзелю, 21. септембра у Дюрдьове на Кирбаю од 14 по 17 годзин будзе Гуманитарна акция, котру орґанизую дзеци, школяре основней школи у Дюрдьове на Кирбаю.

Школяре ґенерациї Єлени Кухар буду предавац, по цени од 500 дин. лєм кнїжку прози Славомира Олеяра „Порвисла”, за котру тот наш руски писатель з Канади того року достал престижну награду „Гавриїл Костельник”. Шицки средства зоз предатей тей кнїжки пойду на видаванє нових кнїжкох за дзеци у виданю „Руского слово“.

Тиж так, на истим месце дзе будзе гуманитарна акция нащивителє Кирбаю годни купиц кнїжки НВУ „Руске слово”.

Шицки нови и старши виданя кнїжкох НВУ „Руске слово” тот дзень буду ше предавац знїжени за 30 одсто, та цени наисце вигодни, од 200 по 1.500 динари. Од нових виданьох ту будзе „Русински кувар”, „Саскачеван мой други дом”, „Воденїчка на стриберним потоку”, „Квидки з мамовей заградки” и велї, велї други.

Штанд зоз кнїжками „Руского слова” и гуманитарней акциї будзе змесцени на Русинскей улїци, число 23, опрез обисца Бараньових.