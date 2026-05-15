Кнїжки „Руского слова” на преслави 80-рочнїци

автор М. Афич
НОВЕ ОРАХОВО – На преслави 80-рочнїци приселєня Руснацох до Нового Орахова, котра будзе на соботу 16. мая, будзе и штанд за предаванє кнїжкох котри видала НВУ „Руске слово”. Кнїжки буду на знїженю 30 одсто.

Нащивителє преслави годни купиц найновши рускословски виданя як цо то дзецински сликовнїци „Заграда”, „Мойо перши слова”, та и скорейши, по 490 динари (место 700), потим кнїжку о Руснацох у Канади по 1.400 динари, та скорей видату „Руску традицийну кухарку” на сербским язику по 1.500 динари и велї други виданя з истoрийнима и националнима темами по белестристику.

Штанд зоз кнїжками будзе у Доме култури, по Служби Божей котра на 17 годзин, та до конца преслави.

