Кнїжки „Руского слова” на знїженю на „Дньох керестурскей паприґи”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Под час Манифестациї „Днї керестурскей паприґи” у Руским Керестуре 19. авґуста, буду ше предавац и кнїжки НВУ „Руске слово” по вигодних ценох зоз знїженьом 30 одсто.

Кнїжки годно купиц на штанду „Руского слова” при колпортерови Ксениї Макаї Орос, у парку у центру, дзе будзе орґанизована вистава у пополадньових годзинох.

Векшина кнїжкох кошта 210 динари, док ше за купени на знїженю 10 кнїжки одразу, дарує предлату тижньових новинох „е-Рускe словo” (у ПДФ формату) до конца 2023. року. За тих цо купя 20 кнїжки на знїженю, дарує ше друковану предплату тижньових новинох „Руске слово” до конца 2023. року.

Електронски каталоґ кнїжкох мож зняц зоз того ЛИНКУ, а кнїжки „Руского слова” мож наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com/.