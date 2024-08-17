Кнїжки „Руского слова” на знїженю на „Дньох керестурскей паприґи”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Под час Манифестациї „Днї керестурскей паприґи” у Руским Керестуре 17. авґуста, будзе ше предавац и кнїжки НВУ „Руске слово” по вигодних ценох зоз знїженьом 30 одсто, окрем Рускей кухарки по сербски котра знїжена 25 одсто.

Кнїжки годно купиц на штанду „Руского слова”, у парку у центру, дзе будзе орґанизована вистава од поладня до вечарших годзинох.

Векшина кнїжкох кошта 210 динари, док ше за купени 10 кнїжки на знїженю одразу, дарує предплату тижньових новинох „е-Рускe словo” (у ПДФ формату) до конца 2024. року. За тих цо купя 20 кнїжки на знїженю, дарує ше друковану предплату тижньових новинох „Руске слово” до конца 2024. року.

Електронски каталоґ кнїжкох мож зняц зоз того линку, а кнїжки „Руского слова” мож наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com/.