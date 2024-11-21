Кнїжки Союзу Руснацох РГ представени у Заводзе за културу

НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох у сотруднїцтве зоз Союзом Руснацох Републики Горватскей вчера, 20. новембра у своїх просторийох у Новим Садзе орґанизовали успишне представянє видавательней дїялносци Руснацох у РГ хтору реализує Союз Руснацох, як ношитель културного живота нашей националней заєднїци у сушедней держави.

Историят, дїялносц, чечуци проєкти Союзу Руснацох РГ представели його предсидателька Дубравка Рашлянин и подпредсидатель Мирко Дорокхази, а було слова и о розличним концепту и орґанизованю витворйованя меншинских правох яки функционує у Републики Горватскей у одношеню як то ушорене у Републики Сербиї.

Видавательну дїялносц Союзу Руснацох презентовала Вера Зелинац, одвичательна редакторка шицких його виданьох.

Кед слово о часописох, представени двомешачнїк Нова думка и дзецински Венчик хтори виходзи квартално, як и лїтопис Думки з Дунаю. Вецей слова було о кнїжкох зоз тогорочней и прешлорочней продукциї Союзового видавательства.

Важне визначиц же Союз Руснацох векшину своїх кнїжкох обявює двоязично – по руски и по горватски. Причина барз нєвигодни демоґрафски тренди у рускей заєднїци у РГ, дзе по остатнїм попису урядово єст лєм кус вецей як 1.300 Руснацох. З двоязичносцу своїх публикацийох Союз пробує зачувац мацерински язик, и зобудзиц чувство националного идентитету при сонароднїкох хтори ше од нього оддалєли.

Гоч подїя у Заводзе нє часц чечуцей Костельниковей єшенї, час за ню потрафени понеже у фокусу вечара була кнїжка Поезия и проза др Гавриїла Костельника преложена на горватски язик. Слово о виданю по угляду на сербски преклад проф. др Юлияна Рамача хтори свойочасово обявело Дружтво за руски язик литературу и културу.

Потим презентовани новши кнїжки поезиї Любици Гаргай и Томислава Мишира, линґвистични наслови др Оксани Тимко Дїтко, наукова моноґрафия др Филипа Шкиляна о каждодньовим живоце и звичайох рускей фамелиї у Сриме, як и интересантни кнїжки за дзеци хтори публиковал Союз Русинох. Окреме визначена кнїжка Шлїдом ваших животних приповедкох Агнетки Балатинац, базована на текстох хтори обявює у рубрики Людзе, роки, живот у Руским слове.

У музичней часци вечара з вецей традицийнима рускима шпиванками наступела Хлопска шпивацка ґрупа КУД Яким Гарди зоз Петровцох, а после урядовей часци промоциї у Заводзе предлужене друженє госцох з нащивителями хтори и по бридкей хвилї пришли на тоту наисце интересантну подїю.