Кобула Парма Ферм друга на 61. Любичевских бавискох

ПОЖАРЕВАЦ – На конїцким обегованю у Пожаревцу, хтори тирвали два днї – кобула Парма Ферм чий власнїк Иван Медєши зоз Руского Керестура змагала ше внєдзелю, 1. септембра и зазначела одлични резултат, завжала друге место а дзелєла ю лєм єдна стотинка же би була перша и одбранєла титулу освоєну прешлого року.

Обегованє на хторим участвовала кобула Парма Ферм, ношело назву „Стиґ”, и наградни фонд того обегованя бул 300.000 динари.

Бежало ше у партиї дo 15.000 боди, длужина стази виношела 2.200 метери, а Парма Ферм стартовал зоз числа 4. У тей партиї бежали 5 конї.

Прешлорочни побиднїк обегованя на Любичевских конїцких бавискох кобула Парма Ферм, хтору гонєл Борис Нович зоз Суботици, тото обегованє вибежала у часу од 1:15:5 по километру и завжала друге место. Побиднїк того обегованя бул лєм стотинку швидши як кобула Парма Ферм, цо гутори же обегованє було напарте по конєц.

Орґанизатор конїцких обегованьох бул КД „Кнез Михаило” Пожаревац.