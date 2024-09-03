РутенпресСпортТексти

Кобула Парма Ферм друга на 61. Любичевских бавискох

автор Д. Барна
автор Д. Барна 7 Опатрене

ПОЖАРЕВАЦ – На конїцким обегованю у Пожаревцу, хтори тирвали два днї – кобула Парма Ферм чий власнїк Иван Медєши зоз Руского Керестура змагала ше внєдзелю, 1. септембра и зазначела одлични резултат, завжала друге место а дзелєла ю лєм єдна стотинка же би була перша и одбранєла титулу освоєну прешлого року.

Обегованє на хторим участвовала кобула Парма Ферм, ношело назву „Стиґ”, и наградни фонд того обегованя бул 300.000 динари.

Бежало ше у партиї дo 15.000 боди, длужина стази виношела 2.200 метери, а Парма Ферм стартовал зоз числа 4. У тей партиї бежали 5 конї.

Прешлорочни побиднїк обегованя на Любичевских конїцких бавискох кобула Парма Ферм, хтору гонєл Борис Нович зоз Суботици, тото обегованє вибежала у часу од 1:15:5 по километру и завжала друге место. Побиднїк того обегованя бул лєм стотинку швидши як кобула Парма Ферм, цо гутори же обегованє було напарте по конєц.

Орґанизатор конїцких обегованьох бул КД „Кнез Михаило” Пожаревац.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Перши дзень у школи (фото)

У коцурскей школи привитани першокласнїки (фото)

Нови школски рок почал и у општини Шид

У Предшколскей установи 158 дзеци

Искра зазначела пораженє у Байши