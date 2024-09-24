Кобула Парма Ферм друга и у Суботици

СУБОТИЦА – На конїцким обегованю на суботицким гиподроме, всоботу, 21. септембра отримани седми обеговацки дзень на хторим участвовала и кобула Парма Ферм, хтора зазначела ище єден добри резултат дзе у моцней конкуренциї завжала друге место.

Обегованє на хторим участвовала кобула Парма Ферм, чий власнїк Иван Медєши зоз Руского Керестура, ношело назву Мемориял „Томислав Вишнїч”, а наградни фонд того обегованя бул 550 тисячи динари.

У тей партиї обеговали ше дванац конї дзе длужина дражки виношела 2.140 метери, а кобула Парма Ферм стартовала зоз числа 11.

Парма Ферм, хтору вожел Борис Нович, тото обегованє вибежала у часу 1:17:0 по километру.

Ґенерални пласман обегованя на Мемориялу „Томислав Вишнїч” шлїдуюци: 1. Стан Ґец А.Т. (РС) – (Stan Getz A.T.), 2. Парма Ферм (РС), 3. Урари (СЕ), 4. Кристи Аґилера А.Т. (РС) – (Christi Aguilera A.T.), 5. Синатра А.Т. (РС).

Орґанизатор конїцких обегованьох бул КК „Бачка” зоз Суботици.