Кобула Парма Ферм пията у Суботици

СУБОТИЦА – На обегованю „Мерцедес Бенз Куп” хторе отримане внєдзелю, 29. юния у Суботици, кобула Парма Ферм завжала пияте место за гарла од 3 до 15 роки домашнього одхову.

Кобулу Парма Ферм хтору вожел Борис Нович, чий власнїк Иван Медєши, зазначела слабши резултат як обчековане, медзитим у моцней конкуренциї и квалитетним обегованю завжала пияте место дзе хибело дакус и щесца же би була лєпше пласована.

Обегованє у хторим участвовала кобула Парма Ферм, ношело назву „Мерцедес Бенз Куп”, а наградни фонд того обегованя бул 400.000 динари.

Длужина дражки була 2.140 метери, а Парма Ферм стартовала зоз числа 10.

Кобула Парма Ферм тото обегованє вибежала у часу од 1:17:2 по километру, а у тей партиї бежали 10 конї.

Орґанизатор конїцких обегованьох бул КК „Бачка” зоз Суботици.