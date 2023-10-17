Кобула Парма ферм шорує побиди

ЗОМБОР/ЛЕСКОВАЦ – На остатнїх двох конїцких обегованьох котри отримани у Зомборе, а потим и у Лесковцу, кобула Парма ферм уписала два перши места и победзела на обидвох обегованьох.

Конїцке обегованє у Зомборе ношело назву „Джими-Комерц” д.о.о. Приґревица, а наградни фонд того обегованя бул 100.000 динари.

Бежало ше до 20.000 боди, дзе длужина дражки виношела 2.200 метери. Кобула Парма ферм стартовала зоз числа два, а у тей партиї бежали вкупно шейсц конї. Були орґанизовани осем обегованя, за котри були приявени 62 змагателє.

Кобула Парма ферм вибегла тото обегованє за 1:16,9 по километру.

Орґанизатор того обегованя бул КК „Войводянин” Зомбор.

Конїцке обегованє у Лесковцу ношело назву „Ханибал”, а наградни фонд того обегованя бул 100.000 динари.

Бежало ше до 10.000 боди, дзе длужина дражки виношела 1.800 метери. Кобула Парма ферм стартовала зоз числа штири, а у тей партиї бежали вкупно пейц конї. Були орґанизовани седем дринґацки обегованя, за котри були приявени 46 змагателє.

Кобула Парма ферм вибежала тото обегованє за 1:18,3 по километру.

Орґанизатор того обегованя бул КК „Дубочица 1933” Лесковац, а ґенералне спонзорство потримал город Лесковац.