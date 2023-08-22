Кобула „Парма Ферм” ознова перша

ВЕЛЬКА ПЛАНА – На конїцким обегованю хторе ше отримало внєдзелю, 20. авґуста у Велькей Плани, участвовала и кобула Парма Ферм, чий власнїк Иван Медєши зоз Руского Керестура и зазначела ище єден одлични резултат.

Конїцке обегованє у Велькей Плани ношело назву „Мемориял Шулкич Владан” и наградни фонд того обегованя бул 120.000 динари.

Бежало ше у партиї до 10.000 боди, дзе длужина дражки виношела 2.100 метери, а Парма Ферм стартовал зоз числа штири. У тей партиї бежали шейсц конї.

Побиднїк обегованя у Велькей Плани була кобула Парма Ферм, хтору гонєл Борис Нович зоз Суботици, уж добре познати публики. Зоз тоту побиду, кобула Парма Ферм одбранєла погар цо освоєла и прешлого и предпрешлого року, а тота побида була єй 21. у кариєри. Час на „Б” дражкох ше нє рахує.

У тей партиї зазначени шлїдуюци пласман – 1. место – „PARMA FERM” (RS), 2. место – „RODIVA” (SE), 3. место – „BRIER” (IT), 4. место – „SAPHIR АТ” (RS), а CHILI GONZALES MD (HU) и IVAN TURGENEV A.T. (RS) були дисквалификовани зоз обегованя.

Орґанизатор конїцкого обегованя бул КК Поморавлє з Велькей Плани.

Шлїдуюце конїцке обегованє будзе за два тижнї у Пожаревцу – „Любичевски конїцки бависка”.