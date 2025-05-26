Отримани Днї колонизациї у Коцуре (фото)

КОЦУР – КУД „Завичайне врело” зоз Коцура всоботу, 24. мая, орґанизовало манифестацию Днї колонизациї и з тей нагоди пририхтали богату святочну уметнїцку програму з нагоди означованя 79. рочнїци од колонизациї Коцура.

На 19 годзин почала програма у Доме култури у котрей ше зменьовали танци, шпиванки и мелодиї, а наступели КУД „Жатва” з Коцура, КУД Културного центру Вербасу, КУД „Степино коло” зоз Степановичева, АКУД „Соня Маринкович” з Нового Саду и Етно ґрупа „Сана” зоз Коцура. Кажду точку прикрашовали и учашнїки у святочних народних облєчивох, а гласни аплаузи численей публики их на концу наградзовали.

Програму отворел предсидатель општини Вербас Милан Ґлушац, котри з тей нагоди визначел же з такима и подобнима манифестациями чуваме єдинство и пестуєме розличносц, будуюци нову будучносц шицким нам.

У Коцуре нови дом у цеку колонизациї нашли 163 фамелиї зоз Босанскей Крупи у Босней и Герцеґовини, алє и з даєдних часцох Сербиї, Чарней Гори и Македониї.

Орґанизаторе подзековали шицким котри з нїма вєдно означели тоту подїю и рочнїцу. Манифестацию Днї колонизациї потримали Општина Вербас, Туристична орґанизация општини Вербас, Фонд за вибегнути и розселєни особи и за сотруднїцтво зоз Сербами у реґиону, як и здруженя гражданох и числени донаторе и спонзоре.