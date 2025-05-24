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Днї колонизациї нєшка у Коцуре

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 9 Опатрене

КОЦУР – КУД „Завичайне врело” зоз Коцура нєшка, 24. мая, орґанизую манифестацию Днї колонизациї и з тей нагоди пририхтали богату програму.

На 19 годзин будзе отримана културно-уметнїцка програма у Доме култури у котрей наступя КУД „Жатва” з Коцура, КУД Културного центру Вербасу, КУД „Степино коло” зоз Степановичева, АКУД „Соня Маринкович” з Нового Саду и Етно ґрупа „Сана” зоз Коцура.

Спонзоре манифестациї Днї колонизациї то Фонд за вибегнути и розселєни особи и за сотруднїцтво зоз Сербами и Општина Вербас.

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