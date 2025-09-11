У коцурскей „Герлїчки” почал нови школски рок

КОЦУР – Предшколска установа „Бошко Буха” у шицких своїх обєктох у општини Вербас прешлого пондзелку, 1. септембра, предлужела воспитно-образовну роботу, а єден з тих обєктох и оддзелєнє „Герлїчка” у Коцуре. Того дня дзвери коцурскей оводи отворени за наймладших.

У коцурскей „Герлїчки” до мишаней пририхтуюцей воспитней ґрупи на руским и сербским язику того школского року уписани 24 дзеци, а ґрупу водза виховательки Єлена Буила и Тат`яна Скубан Тодорович.

Зоз тей ґрупи седмеро дзеци би требали нарок рушиц до школи, а по словох Буиловей, родичи пецерих дзецох ше затераз вияшнєли же свойо дзецко упишу до сербского оддзелєня. Спрам того, за упис до руского оддзелєня у наступним школским року остали лєм двойо дзеци.

Зоз предшколцами виховательки робя на руским и сербским язику, а у тим школским року вони прейду и през обовязну пририхтуюцу програму.