Чежше пораженє у Раткове

РАТКОВО – Фодбалски клуб „Искра” всоботу 31. мая у Раткове одбавел 14. першенствене стретнуце у другей полусезони ВФЛ Сивер процив екипи ФК „Раднички 1918” и зазначел пораженє зоз резултатом 4:0.

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Милан Ефендич (Милорад Ваяґич), Лазар Милованович, Павле Човс (Стефан Шошкич), Мариян Малацко (Марко Секулич), Никола Адамович, Дамян Ґубаш (c), Душан Бокан, Андрей Малацко, Димитриє Ґрубачич (Давид Неделькович) и Давид Гарди.

На лавочки ище бул Вид Неделькович.

Шлїдуюце, тиж и остатнє 30. першенствене коло ФК „Искра” будзе бавиц на нєдзелю 1. юния у Коцуре процив екипи ФК „Србобран” зоз Србобрану.

Стретнуце почнє на 17:30 годзин.