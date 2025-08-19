РутенпресСпортТексти

На отвераню першенства зазначена побида

автор Д. Барна
РАВНО СЕЛО – Фодбалски клуб Искра одбавел всоботу, 16. авґуста у Равним Селу перше першенствене стретнуце у сезони 2025/2026 зоз екипу ФК Пролетер, тогорочну нову екипу у ВФЛ Сивер и зазначели важну побиду на отвераню новей сезони зоз резултатом 0:2.

Ґоли за екипу Искри дали: Марко Неделькович и Душан Бокан.

За екипу Искри бавели: Вид Неделькович, Лазар Милованович, Павле Човс, Зоран Сердар, Марко Неделькович, Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Милорад Ваяґич, Ненад Петкович, Давид Гарди и Боривой Цветкович.

До бависка ище вошли: Алекса Дорокхази, Мариян Малацко, Марко Секулич, Лука Дорокхази и Андрей Малацко.

Шлїдуюце першенствене стретнуце екипа Искри будзе бавиц на нєдзелю 24. авґуста у Коцуре зоз екипу Гайдук зоз Стапару. Стретнуце почнє на 17 годзин.

