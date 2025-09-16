По бод обидвом екипом

КОЦУР – Фодбалски клуб Искра одбавел внєдзелю, 14. септембра у Коцуре пияте першенствене стретнуце ВФЛ Сивер процив екипи ФК Гайдук 1912 зоз Кули и одбавели нєришено, та резултат бул 3:3.

Ґоли за екипу Искри дали: Марко Неделькович, Душан Бокан и Алекса Дорокхази.

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Марко Секулич, Лазар Милованович, Павле Човс, Марко Неделькович, Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Оґнєн Салонтаи, Ненад Петкович, Давид Гарди и Боривой Цветкович.

До бависка ище вошли: Алекса Дорокхази, Димитриє Ґрубачич, Зоран Сердар и Мариян Малацко.

У шлїдуюцим 6. першенственим колу ВФЛ Сивер екипа Искри будзе бавиц на нєдзелю, 21. септембра у Адоряну процив екипи ФК Тиса. Стретнуце почнє на 16 годзин.