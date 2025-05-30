Интересантни активносци у „Малей роботнї”

КОЦУР – Длугши час уж у просторийох парохиялного Каритасу „Марийов дом” у Коцуре крашнє функционую активносци „Малей роботнї”. Вредни руки наймладших, вєдно зоз Милку Фейсову, на чию инициятиву „Мала роботня” и почала з дїялносцу, творя рижни красни ручни роботи, прикрашую предмети, и ище вельо того.

Назберани пенєж зоз того цо попредаю дзеци унапрямую тим котрим помоц найпотребнєйша. Активни су з понукнуцами своїх роботох и на їх Фейсбук налогу (Мала радионица). Там мож достац шицки информациї на яки способ мож купиц тото цо схопни дзеци направели. Тих дньох у „Малей роботнї” тирваю интересантни активносци – Милка учи дзеци креативну технїку вишиваня зоз перлочками. Потребни материял купени у України, а шицко финансовали сами, як то и найчастейше – Милка, дзеци и їх родичи.

Тота технїка досц вимага и глєда вельо сцерпезлївосци и прецизносци, дзеци з вельким интересованьом приступели ґу роботи, потолковала Милка. Як додала, на концу роботньох су шицки горди зоз своїма роботами.