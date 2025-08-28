Вирски животРутенпресТексти

У Коцуре будзе преславени Кирбай

автор Ол. Русковски
КОЦУР – У грекокатолїцкей парохиї у Коцуре ше нєшка, 28. авґуста, преслави швето Успениє Пресвятей Богородици, Велька Матка Божа. Храмове швето Кирбай у тим валалє истого дня означую и грекокатолїцка и православна церква.

Тот дзень у грекокатолїцкей церкви почнє зоз Утриню на 7:25 годзин, а потим на 8 годзин будзе служена Дзецинска служба.

Святочна Служба Божа почнє на 10 годзин, а на 16 годзин будзе и Вечурня.

И традицийни кирбайски вашар будзе отримани того дня, а у школским дворе змесцени и забавни парк за дзеци.

И млади буду мац нагоду вибрац место за розвагу у даєдним з валалских кафичох котри з нагоди того швета звекшали свойо капацитети и понукаю музику за рижни смаки.

