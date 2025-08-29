Преславени Кирбай у Коцуре (фото)

КОЦУР – Вчера, 28. авґуста, у Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре преславене храмове швето – Кирбай. У тим валалє тото швето традицийно означую и грекокатолїцка и православна церква.

Святочна Служба Божа з нагоди швета Успениє Пресвятей Богородици у грекокатолїцкей церкви почала на 10 годзин, а возвелїчали ю и числени священїки котри того дня були присутни.

Казательник бул декан сримски и парох шидски о. Михайло Режак, а сослужели священїки зоз числених грекокатолїцких парохийох.

Церковни хор под руководством Александра Планкоша зоз шпивом возвелїчал святочносц кирбайскей Служби Божей. По єй законченю, шицки парохиянє участвовали и у процесиї коло церкви, зоз читаньом Евангелиї на шицких штирох бокох швета. По каждим читаню священїки пошвецали церкву и присутних.

И того року Кирбай у валалє провадзели богата вашарска часц и вельки забавни парк. Хвиля була цепла и слунечна, та велї валалчанє, як и їх госци, родзина и приятелє з околних местох, ше шпацирали през центер валала. Числени столїки зоз рижнима кирбайскима лакотками, як и з бависками, квецом, рижнима прикрасками були поставени по улїчкох у центру валала, а за дзеци у школским дворе були ринґишпили, гомбалки, авточка… Вецей валалски кафичи робели зоз звекшаним капацитетом и понукали музику за шицки смаки, у котрих ше госци и домашнї забавяли до позних годзинох.