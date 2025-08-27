У Коцуре будзе преславени Кирбай

КОЦУР – У грекокатолїцкей парохиї у Коцуре ютре, 28. авґуста, будзе преславене швето Успениє Пресвятей Богородици, Велька Матка Божа. Храмове швето Кирбай у тим валалє истого дня означую и грекокатолїцка и православна церква.
Тот дзень у грекокатолїцкей церкви почнє зоз Утриню на 7:25 годзин, а потим на 8 годзин будзе служена Дзецинска служба.
Святочна Служба Божа почнє на 10 годзин, а на 16 годзин будзе и Вечурня.
И традицийни кирбайски вашар будзе отримани того дня, а у школским дворе змесцени и забавни парк за дзеци.
И млади буду мац нагоду вибрац место за розвагу у даєдним з валалских кафичох котри з нагоди того швета звекшали свойо капацитети и понукаю музику за рижни смаки.