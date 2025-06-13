Матурски вечар преславели коцурски школяре

КОЦУР – Зоз Основней школи Братство єдинство у Коцуре на матурски вечар, у святочним дефилеу през центер валала пошли 44 школяре зоз трох оддзелєньох осмей класи, зоз своїма класнима старшинами и учителями.

У 8-1 класи єст пецеро матуранти, двоме хлапци и три дзивчата, а класна им професорка руского язика Снежана Шанта. У 8-2 класи єст 19 школярох матурантох и класна им професорка музичней култури Саня Цап Копривица, а у 8-3 класи єст 18 школяре и класна им професорка математики и физики Николета Горняк Папуґа.

Матурски вечар отримани у Пелетовей сали, а орґанизовали го родичи матурантох, дознаваме од членїци того одбору и єдней з родичох Танї Буила, хтора и привитала шицких – наставнїкох, учительох и школярох, як и родичох хтори були присутни лєм на урядовей часци матурского вечара.

Класни и учителє у урядовей часци програми пожадали школяром успих на закончуюцим испиту, же би ше успишно уписали и позакончовали жадани школи и шицко найлєпше у їх дальшим живоце.

У орґанизацийним одбору були по двойо-тройо родичи дзецох зоз каждого оддзелєня и вони ше догварели коло програми матурского вечара, вечери, фотоґрафа и музики. Грал ди-джей Кристиян зоз Кули, так як жадали матуранти.