Шлїдуюцого викенду Мото стретнуце у Коцуре

КОЦУР – З нагоди 19. родзеного дня коцурского Мото клуба Пеґасус, уж традицийне Мото стретнуце будзе отримане шлїдуюцого викенду, од 6. по 8. юний, у дворе просторийох клуба при стадиону Фодбалского клубу Искра.

И тогорочне мото стретнуце будзе тирвац два днї, пияток и соботу, а домашнї обчекую числених госцох зоз жеми и иножемства.

Стретнуце будзе провадзене зоз наступами числених рок ґрупох. Пияток за шицких нащивительох будзе грац ґрупа Диониз (Dionis), а на соботу будзе отримани концерт ґрупох Фишерман енд крокодаилс (Fisherman and crocodiles) и Рок траяня (Rock trajanja).

Домашнї поволую шицких заинтересованих, уход шлєбодни як и каждого року, а байкером будзе порихтане и безплатне єдзенє обидва днї.