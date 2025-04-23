По облїваню ходзело ше и у Коцуре

КОЦУР – Вчера, на Треци дзень Велькей ноци, у Коцуре дзивчата и дзивки облївали хлапцох и леґиньох. Хвиля була цепла и слунечна, вигодна же би ше тот вельконоцни обичай випочитовало и того року.

На Други дзень Велькей ноци, пондзелок, облїваче ходзели на бициґлох по валалє, даєдни були и оквицени, а могло стретнуц и подаєден коч зоз запрагнутима коньми.

Углавним по облївану ходза школяре основношколского возросту. Кажди рок єст вше менєй старших котри ґрупно ходза по облїваню як ше то дакеди ходзело, алє важне же ше тоту красну традицию чува и нєшка.