Привит першокласнїкох бул и у коцурскей школи

КОЦУР – И у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре вчера, 1. септембра бул привит першокласнїкох котри того дня по першираз вошли до учальньох як школяре. Настава у коцурскей Основней школи почала и за шицких других школярох нїзших и висших класох.

И того року святочни привит будуцих школярох отримани у физкултурней сали. За тоту нагоду їх товарише котри закончели штварти класу з учительками пририхтали програму у котрей малим першокласнїком з писнями и рецитациями прикрашели перши дзень у школи. Тиж, и наймладши танцоше зоз КУД „Жатва” и КУД „Завичайно врело” виведли фолклорни точки и розвешелєли малих школярох.

Директорка Школи Сенка Мученски шицких першокласнїкох привитала и пожадала им вельо успиху у будуцим школованю.

После першого преволованя, першокласнїки вєдно зоз своїма родичами и учительками поуходзели до своїх учальньох. До першей класи у коцурскей Школи того року уписани 47 школяре – 7 школяре до руского оддзелєня и 40 до двох сербских оддзелєньох.

И того року локална самоуправа обезпечела безплатни учебнїки за шицких будуцих школярох першей класи, а достали и дарунки од Школи и подприємствох „Бамби” и „Универекспорту”. Тиж, Министерство обезпечело безплатни учебнїки школяром руских оддзелєньох од другей по осму класу.

Школярох першей класи руского оддзелєня шлїдуюци штири роки будзе водзиц учителька Лидия Будински, а други два оддзелєня котри провадза наставу на сербским язику буду водзиц учительки Таня Бркич и Мария Полдруги.