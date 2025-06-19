Вирски животРутенпресТексти

З радосцу и увагу приступели ґу Святим тайном

автор М. Тамаш
автор М. Тамаш 31 Опатрене

КОЦУР – У Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре внєдзелю, 15. юния, ґу Святей тайни першей причасци першираз приступели шеснацецеро школяре трецей класи основней школи, од того дванац хлапци и штири дзивчата.

Службу Божу на 10 годзин служел декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац котри з тей нагоди привитал першопричашнїкох, їх родичох и родзину, як и шицких присутних. Отец Рац наказовал о значносци першей причасци и живота у християнстве.

По законченю Служби Божей бул Свят, першопричашнїки ишли у процесиї коло церкви зоз Св. тайнами, а дзивчата по дражки руцали ружово лїсточка.

Шицким хлапцом и дзивчатом першопричашнїком подзелєни грамоти же би их здогадовали на тоту значну подїю у їх християнским живоце, а кажде дзецко достало и молитвенїк як дарунок од Церковного одбору, за памятку на тот дзень.

За першу причасц школярох пририхтала вироучителька Ксения Бесерминї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

На вовторок Совит за национални меншини Влади Сербиї

Уручени контракти по конкурсох зоз обласци култури и...

Фото + Видео – Преслава 80-рочнїци НВУ „Руске...

Др Степан Лявинец ознова предсидатель ШРРРЛ

Отримана треца роботна акция у Дзецинскей заградки