З радосцу и увагу приступели ґу Святим тайном

КОЦУР – У Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре внєдзелю, 15. юния, ґу Святей тайни першей причасци першираз приступели шеснацецеро школяре трецей класи основней школи, од того дванац хлапци и штири дзивчата.

Службу Божу на 10 годзин служел декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац котри з тей нагоди привитал першопричашнїкох, їх родичох и родзину, як и шицких присутних. Отец Рац наказовал о значносци першей причасци и живота у християнстве.

По законченю Служби Божей бул Свят, першопричашнїки ишли у процесиї коло церкви зоз Св. тайнами, а дзивчата по дражки руцали ружово лїсточка.

Шицким хлапцом и дзивчатом першопричашнїком подзелєни грамоти же би их здогадовали на тоту значну подїю у їх християнским живоце, а кажде дзецко достало и молитвенїк як дарунок од Церковного одбору, за памятку на тот дзень.

За першу причасц школярох пририхтала вироучителька Ксения Бесерминї.