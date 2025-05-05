Перши май преславени и у Коцуре

КОЦУР – Медзинародне швето роботи, Перши май, означене и у Коцуре.

Роками уж велї Коцурци тото швето звичайно препровадзую на побрежю коло каналу ДТД, а тей традициї ше нє одрекли анї того року.

Длугши час уж мож обачиц же вше менєй єст вилєтни места на побрежю коцурскей часци каналу Дунай-Тиса-Дунай, алє заш лєм єст достаточно за орґанизованє вилєтох. Пре нєстаємну хвилю яка зна буц у тим периоду тиж зна буц менєй вилєтнїкох, алє того року було цепло и слунечно та велї тот дзень препровадзели у природи.

Велї валалчанє ше заш лєм одлучели випечиц роштиль дома и препровадзиц тот дзень зоз фамелию и приятелями. Тоти котри були у можлївосци одпутовац даґдзе, углавним пошли на Палич, Фрушку гору и подобни локациї.

На таки способ, у веселей атмосфери, зоз смачним єдзеньом означене Медзинародне швето роботи и у Коцуре.