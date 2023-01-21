Коцур – престолнїца рускей култури за 2023. рок

По прешлорочней одлуки Националного совиту Руснацох, домашнї тогорочней централней преслави Националного швета нашого народу у Сербиї будзе Коцур. И гоч пре технїчни причини домашнї централней преслави будзе Вербас, и пре провадзаци манифестациї и пре учашнїкох и орґанизаторох, „духовна” локация тей преслави заш лєм будзе у Коцуре.

Коцур домашнї тей шветочносци по други раз. У тим месце отримана треца по шоре централна преслава Националного швета Руснацох у януару 2010. року. Праве з нагоди нашого швета вихаснуєме нагоду же бизме ше здогадли значносци Коцура за нашу заєднїцу у 260. року од присельованя Руснацох до нього.

Контракт о присельованю Руснацох до Коцура подписал управитель камералних доброх у Бачкей Франц Йозеф де Редл и житель Керестура Петро Киш 15. мая 1763. року. Уж по попису 1764. року у валалє жили 386 Руснаци, вєдно зоз 391 Сербом. У идуцих рокох число Руснацох ше будзе звекшовац, а число Сербох рапидно зменшовац и уж концом седемдзешатих рокох осемнастого вику Серби ше виселюю з Коцура, а у идуцим периодзе приселюю ше Нємци и Мадяре. Будованє грекокатолїцкей церкви почало 1792. року и вистка у бечских новинох „Сербския повседневния новиниˮ у авторстве коцурского пароха о. Луки Сатшинского перши потераз пренайдзени новински текст о Руснацох на тих просторох, а тот податок явносци першираз представел Микола М. Цап. Церква закончена аж початком дзеветнастого вику. Читачом би тиж могло буц цикаве же матрикули коцурскей грекокатолїцкей парохиї исную од 1778. року, а найстарши ше тераз чуваю у Историйним архиве Городу Нового Саду дзе су доступни виглєдовачом, а у електронскей форми ше находза на интернет боку Заводу за културу войводянских Руснацох.

Коцур затримал руски идентитет

Коцурска руска школа була основана 1765. року, цо значи же медзи коцурскима Руснацами од початку исновало вельке число грамотних людзох. Треба надпомнуц и тото же зоз затримованьом конфесийней (церковней) школи у периодзе аґресивней мадяризациї у другей половки дзеветнастого вику, Коцур у велькей мири затримал руски идентитет у тим мултиетнїчним штредку. Як и у Руским Керестуре, так и у Коцуре у дзеветнастим вику була присутна традиция писаня и преписованя рукописних кнїжкох на духовни теми и дзепоєдни приклади тей файти народней литературней творчосци зачувани по нєшка. Як окреме важну файту писаного скарбу мушиме визначиц „Хисторию фарї коцурскейˮ хтору седемдзешатих рокох дзеветнастого вику написал тедишнї коцурски парох о. Павло Вукич и хтора єдно з найзначнєйших историйних жридлох за виглєдованє прешлосци Коцура. Ту тиж треба визначиц и „Народну хронїкуˮ Йоана Москаля. Кед 1895. року Володимир Гнатюк пребувал у Бачкей у Коцуре, записал значне количество етноґрафских материялох, а ту можеме лєм спомнуц славну народну шпиванку „Ей, нє видно тот мой валалˮ.

За початок културно-уметнїцкей дїялносци у Коцуре, алє и при Руснацох на тих просторох, можеме брац 1913. рок кед отримана програма у хторей, медзи иншим, виведзени и драмски фалати „Нє преклїнайˮ и „Врачаркаˮ. Коцурци, хтори у значним чишлє участвовали и на Велькей народней скупштини у Новим Садзе 25. новембра 1918. року, мали значну улогу и у формованю Руского народного просвитного дружтва 2. юлия 1919. року. Теди за єдного з двох подпредсидательох РНПД вибрани коцурски учитель Емилиян Ґубаш, а за другого дюрдьовски парох о. Дюра Биндас, хтори штири роки познєйше будзе премесцени на коцурску парохию и ту тиж будзе мац значну улогу у културно-просвитним и дружтвено-политичним живоце. У медзивойновим периодзе зявели ше нови мена, млади, образовани и енерґични Коцурци хтори, кажди на свой способ, буду доприношиц свойому народу. Учитель и поета Янко Фейса бул єден з пионирох рускей литератури за дзеци, єден з наших найзначнєйших поетох, автор числених стихох претворених до шпиванкох, а ту можеме визначиц шпиванку „Блукал я уж велї рокиˮ хтора найвироятнєйше перша наша шпиванка хтора нє була компонована у народним духу. За тото заслужни ище єден Коцурец, о. Онуфрий Тимко, священїк, етномузиколоґ и публициста, чия фундаментална робота на зазберованю и виглєдованю нашей народней музики унапрямела розвой музичней уметносци при Руснацох у идуцей децениї. Його брат, Ириней Тимко, тиж мал огромну улогу у дефинованю рускей музичней сцени як композитор, аранжер, дириґент и музични редактор. За нїм, медзи иншим, остала и нєшка урядова шветочна писня Руснацох у Републики Сербиї – „Браца Русиниˮ. Ту вшелїяк и людзе як цо то священїк и писатель о. Максимилиян Буїла, правнїк и автор „Историї русского народаˮ Николай Д. Олеяров и други. Бул ту и Євген Горняк, млади поета чий талант нїґда до конца нє бул указани явносци. Вон под монашеским меном Авґустин постал владика и апостолски еґзарх за українских грекокатолїкох у Велькей Британиї.

После Другей шветовей войни меня ше национална слика валалу

З концом Другей шветовей войни Коцур доживює тектонски пременки. Окрем пременки дружтвеней системи у хотрей церква траци положенє хторе мала и у хторим културно-просвитни живот пребераю цивилни власци, пришло и до пременки националней слики того валалу. По висельованю подунайских Швабох, до Коцура ше приселєли Серби зоз Босанскей Країни и принєсли свойо обичаї и похопйованє швета, цо тиж мало вельки вплїв на идентитет коцурских Руснацох, подобнє як цо то по теди мало вецей як сторочє и пол заєднїцкого живота з Нємцами и Мадярами. И ту ше розвивал културно-просвитни живот, през драмски секциї, народни танци, шпиванє, литературни кружоки, подобову уметносц и друге. За тот период окреме значни линґвиста и професор Гавриїл Г. Надь, скулптор Евґен Е. Кочиш, учитель и дружтвено-политични роботнїк Микола Москаль, новинар и писатель Юлиян Каменїцки и други. У тим периодзе основани и фестивал „Коцурска жатваˮ, а през цали тот час форми орґанизованя културно-уметнїцкей роботи ше меняли. Перше то бул Месни одбор Рускей матки, потим КПД „Николай Ґоґоль”, а вецка и у рамикох Културно-просвитней заєднїци Вербас.

Дзеведзешати роки принєсли нови пременки на тих вично турбулентних просторох. Праве 1990. року основане Културно-уметнїцке дружтво „Жатва” хторе превжало нє лєм „Коцурску жатву” алє и найвекшу часц културно-просвитней роботи медзи Руснацами у Коцуре. Познєйше у тим „Жатви” помогли и надалєй помагаю Етно-клуб „Одняте од забуца” и КПД ДОК. Треба спомнуц же зоз Коцура и нашо писателє: Микола Шанта, Микола М. Цап, Мария Яким, Силвестер и Серафина Макаї (хтори тиж витворени и у подобовей уметносци), универзитетски професоре: Юлиян Рамач, Михайло Фейса, Юлиян Кандрач, Мария Д. Сакач, Владимир Пушкаш и други. Коцур и його Руснаци у 21. вику глєдаю нови способи витворйованя власного идентитету, алє ше тиж намагаю чувац и тото цо им охабели їх предки. На нас Руснацох з других местох же бизме им у тим помогли и же би доприношенє нашей култури креативних Коцурцох новей ґенерациї як цо то Саня Дивлякович, Танита Ходак, Емилия Чизмар, Иґор Горняк, Катарина Фейди и други було єднаке, кед нє и векше од того цо поробели їх предходнїки. Коцур на одредзени способ зоз орґанизованьом тогорочного Дня Руснацох постал свойофайтова руска престолнїца култури и наздаваме ше же у тим року, на 260-рочнїцу свойого пребуваня у тим валалє, Коцурски Руснаци себе, у културним, образовним и идентитетским смислу, подзвигню на нови, висши уровень.