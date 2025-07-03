И школяре у Коцуре пополнєли Лїстину жаданьох

КОЦУР – И у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре вчера, 2. юлия, закончене пополньованє и придаванє Лїстини жаданьох за упис до стреднїх школох, а пред тим обявени и урядово резултати Закончуюцого испиту.

Коцурски школяре на уровню школи зоз мацеринского язика просеково освоєли 10,27 боди од можлївих 20. Зоз математики школяре зазначели просекови резултат од 8,46 боди, а зоз виборного предмету посцигли резултат од 13,43.

По календару упису, по виполньованю Лїстини жаданьох, буду обявени и резултати розподзельованя по школох и образовних профилох у стреднїх школох на соботу, 5. юлия, як и обявйованє дзе остало шлєбодни места за упис у другим кругу. Того дня будзе и пополньованє и придаванє лїстини жаданьох за други уписни круг, а на нєдзелю, 6. юлия, будзе дати конєчни розпорядок школярох по школох у другим уписним кругу. Пондзелок и вовторок, 7. и 8. юлий, резервовани за подношенє приявох и упис шкоярох до стреднїх школох после першого и другого уписного кругу.